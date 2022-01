Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Teleperformance: les avis de bureaux d'analyses information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - La valeur subit quelques dégagements aujourd'hui après un gain de 1% hier. Le titre a en effet gagné environ 41% en un an et 18% sur les trois derniers mois.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Teleperformance, avec un objectif de cours maintenu à 415 euros, cible impliquant un potentiel de hausse de 5% pour le titre du spécialiste de l'externalisation de l'expérience client.



'Plus tôt cette semaine, Teleperformance a acquis Senture, une société de BPO desservant le marché américain des services gouvernementaux, pour 400 millions de dollars', note le broker, qui considère que cette opération représente 'une forte adéquation stratégique'.



Oddo maintient également sa note de ' surperformance ' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 448 euros.



Le broker revient sur l'acquisition de Senture, vue comme ' une excellente opportunité de se renforcer sur les services auprès des administrations aux USA pour un prix raisonnable '.



Le prix d'acquisition a été fixé à 400 M$. En 2021, Senture a réalisé un chiffre d'affaires de 192 M$ - soit 2,5 % du CA consolidé de Teleperformance.



' Notons que cette opération est relutive sur les BPA de Téléperformance d'environ 5% selon le management ce qui est cohérent avec nos propres estimations (nous recomposons environ 3% en 2021e pro forma) ', conclut Oddo.



Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 420 euros, après que la multinationale française a annoncé l'acquisition de la société états-unienne Senture.



Senture propose des activités d'assistance dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux aux Etats-Unis. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 192 M$ en 2021.



Selon le bureau d'analyses, cette acquisition devrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance pour Teleperformance avec le gouvernement américain. Le broker table ainsi sur une croissance du BPA 2022 à un chiffre, de faible à moyenne.



Stifel estime que cette opération devrait soutenir une croissance organique plus élevée à moyen terme et qu'elle confirme la capacité du groupe à conclure des accords stratégiques relutifs.