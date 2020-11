Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : le titre s'envole après les trimestriels Cercle Finance • 04/11/2020 à 11:03









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% après l'annonce de ses trimestriels. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en progression soutenue de 5.6% à 1 428 ME ce qui est légèrement supérieur aux attentes d'Oddo (1 422 ME) et à celles du consensus (1 403 ME). L'analyste souligne une très forte croissance organique de 12.3% sur la période alors qu'il s'attendait à 9.9% et le consensus 8.1%. Le groupe a relevé ses objectifs de croissance organique sur l'ensemble de l'année en visant désormais environ 8% contre de l'ordre de 6% annoncé précédemment (Oddo +6.2% et le consensus +6.9%). ' Par différence, la croissance du T4 est donc attendue à environ 9/10% ce qui témoigne de la poursuite d'une forte dynamique dans un contexte pourtant difficile. La MOP est toujours attendue à au moins 12.5%. Les objectifs 2022 sont réitérés (CA environ 7 MdE ; MOP environ 14.5%) ' indique Oddo. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et ajuste son objectif à 305 E (contre 275 E).

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +4.61%