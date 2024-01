Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: le titre bondit, Stifel relève à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Le titre Teleperformance s'envole de presque 6% vendredi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation de Stifel, qui estime que le spécialiste de l'externalisation de l'expérience client se trouve à l'aube d'un 'nouveau départ'.



Peu avant 11h00, l'action prend 5,9%, signant de loin la plus forte hausse d'un indice CAC 40 en petite hausse de 0,1%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Stifel disent avoir relevé leur conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 200 euros.



Le bureau d'études, qui explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe suite à l'acquisition de Majorel, déclare s'attendre à ce que l'exercice 2024 marque une 'inflexion' après les difficultés rencontrées l'an dernier.



Stifel dit ainsi anticiper une amélioration graduelle de la croissance du chiffre d'affaires, avec le maintien d'une 'solide' performance en termes de marges bénéficiaires.



'De surcroît, nous considérons la valorisation actuelle du titre comme attrayante, dans la mesure où elle ne représente pas les solides fondamentaux de l'entreprise ni son statut de leader au sein du secteur, tout en intégrant un scénario excessivement négatif concernant les implications de l'IA', ajoute-t-il.



S'il reconnaît que le titre pourrait se montrer volatile à court terme, Stifel indique percevoir un profil risque/rendement séduisant en perspective d'une revalorisation qui pourrait selon lui s'étendre sur plusieurs années et conduire le cours de Bourse à plus que doubler en trois ans.





