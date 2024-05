Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Téléperformance: le rebond amorcé sur 85,5E se poursuit information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Téléperformance se rapproche rapidement des 100E : le rebond amorcé sur 85,5E se poursuit, l'ex-résistance des 95,5E du 9 avril fait désormais office de support.

Le prochain objectif reste le comblement du 'gap' des 109,05E du 6 mars, puis le plancher des 109,9E du 5 mars, le suivant sera l'ex-support des 116,35E du 13/12/20233.





