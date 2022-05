Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: le PDG cède des actions information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la gestion externalisée de l'expérience client Teleperformance annonce que son PDG Daniel Julien a notifié ce mardi à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) avoir cédé 26.000 actions au prix unitaire de 302 euros le lundi 16 mai.



'La cession d'actions permet à Daniel Julien de faire face à la charge fiscale déclenchée par l'acquisition définitive des actions de performance attribuées dans le cadre du plan du 3 juin 2019', précise le groupe français dans son communiqué.





