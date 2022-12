Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: lanterne rouge du CAC40 en 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 13:40









(CercleFinance.com) - Affichant pour l'heure un recul de près de 43% depuis le début de l'année, Teleperformance devrait faire figure de la lanterne rouge du CAC40 sur l'ensemble de 2022, sous-performant largement un indice-phare parisien en recul à ce stade d'un peu moins de 9%.



Ce triste bilan annuel reflète en grande partie le plongeon du 10 novembre dernier, qui a vu le titre perdre un peu plus d'un tiers de sa valeur, après l'annonce de l'ouverture d'une enquête sur l'environnement de travail dans sa filiale colombienne.



Pour rappel, le gouvernement colombien avait décidé de lancer cette enquête après que Time Magazine avait fait état de témoignages des équipes chargées de modérer les contenus sur la plateforme de partage de vidéos TikTok.



Le plongeon en Bourse de Teleperformance avait alors conduit le spécialiste français de l'externalisation de l'expérience client à lancer un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros dans le cadre de l'autorisation donnée par ses actionnaires au mois d'avril.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -0.40%