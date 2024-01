Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: lancement d'une nouvelle offre de conseil information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce le lancement de TP Infinity, une nouvelle offre de conseil en solutions digitales. Le groupe proposera ainsi à ses clients une approche globale pour renforcer leurs marques grâce à l'amélioration de l'expérience client.



' L'offre complète intègre des services de conseil, de technologie, d'analyse de données, de conception et de création ', souligne Teleperformance.



Les équipes TP Infinity accompagneront leurs propres clients et travailleront en étroite collaboration avec les équipes et clients de Teleperformance pour accélérer, optimiser et améliorer les processus métier permettant d'offrir de meilleures expériences aux consommateurs.







