Teleperformance: la reprise continue, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Teleperformance poursuit son redressement en Bourse vendredi, alors que les analystes de Berenberg ont relevé leur objectif de cours de 205 à 215 euros, voyant plusieurs raisons pour se porter à l'achat sur le titre.



Vers 11h00, le titre prend pas loin de 1,5%, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40.



Dans une note de recherche, Berenberg considère que le spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client est 'mal compris' par beaucoup d'investisseurs, qui l'associent défavorablement à l'émergence de l'IA.



L'intermédiaire financier estime, de son côté, que le consensus est trop pessimiste concernant la croissance organique à venir et dit tabler, pour ce qui le concerne, sur une croissance interne comprise entre 0% et 5% cette année.



Le groupe pourrait même, d'après lui, terminer le quatrième trimestre sur une croissance organique pro-forma de l'ordre de 5%, un niveau qui pourrait être annonciateur de la croissance à attendre en 2025, conclut-il.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.89%