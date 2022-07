Teleperformance: la croissance s'accélère au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - L'action Teleperformance perd du terrain jeudi à la Bourse de Paris bien que le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client ait fait état d'une croissance soutenue de son activité et de ses résultats au 1er semestre.



Le groupe a annoncé hier soir avoir enregistré une croissance totale de 15% sur les six premiers mois de l'année, dont une croissance organique de 5,5%, en dépit d'une base de comparaison élevée d'une année sur l'autre.



Retraitée des éléments non récurrents, sa croissance organique s'est même établie à 14,5% au deuxième trimestre, soit une nette en accélération par rapport au premier trimestre 2022 (+11,1%).



Parallèlement, sa marge d'EBITA courant a progressé pour atteindre 14,3% sur le premier semestre, contre 14% un an plus tôt.



Dans son communiqué, Teleperformance a réaffirmé ses objectifs pour 2022, à savoir une croissance organique supérieure à 5% et supérieure, ainsi qu'une marge opérationnelle en hausse de 30 points de base.



Malgré ces chiffres plutôt rassurants, son titre perdait plus de 4,6% jeudi à la Bourse de Paris.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC font remarquer qu'en tenant compte des charges liées aux paiements fondés sur des actions, un élément exclu du calcul de l'Ebita courant, le résultat opérationnel semestriel de la société est ressorti en-dessous de ses attentes.