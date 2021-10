Teleperformance : intègre le 'World's 25 Best Workplaces'

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé aujourd'hui faire partie du palmarès 'World's 25 Best Workplaces', une distinction décernée aux employeurs de référence dans le monde entier en 2021 par l'institut Great Place to Work et le magazine Fortune.

Les 25 lauréats ont obtenu les meilleurs résultats parmi les très nombreuses entreprises auditées dans le monde entier, tous secteurs d'activité confondus, se distinguant notamment par leur expérience collaborateur au niveau international, la confiance que leur témoignent leurs salariés et la mise en place d'un environnement de travail juste et équitable pour tous.

' Le palmarès World's Best Workplaces regroupe les entreprises les plus avancées dans le monde en matière de culture d'entreprise inclusive ', confirme Michael C. Bush, directeur général de l'institut Great Place to Work.