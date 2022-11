Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: hausse de 7% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 2056 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 7% à données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Le CA cumulé au cours des neuf premiers mois de l'année ressort à 6002 ME, en hausse de 6% à données comparables.



Le groupe annonce relever ses objectifs annuels 2022. Ainsi, malgré un environnement économique perturbé, le groupe poursuivra sa croissance au 4ème trimestre grâce à la montée en puissance de contrats signés au cours de l'année, assure-t-il.



La croissance des activités à données comparables hors contrats Covid devrait être supérieure à + 12 % contre l'objectif 2022 de croissance supérieure à + 10 % initialement communiqué.



Le taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 15,5 %, en hausse de + 40 points de base par rapport à 2021, et en hausse de + 10 points de base par rapport à l'objectif 2022 initial de + 30 points de base.





