TELEPERFORMANCE : hausse de 5% des revenus au premier semestre

(AOF) - Teleperformance a publié un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 2,66 milliards d'euros au premier semestre 2020 en données comparables dont 1,307 milliard au deuxième trimestre (+3,8% en comparables). Le résultat net (part du groupe) ressort à 63 millions, soit une baisse de 56,5%. L'Ebita courant, pour la période, est de 253 millions (-22,6%), correspondant à un taux de marge de 9,5% (-330 points de base). Le cash-flow net disponible s'élève à 192 millions d'euros, en hausse de 11,6% par rapport au premier semestre 2019.

Concernant ses perspectives le prestataire de services externalisés et de conseil aux entreprises précise qu'il s'attend à une croissance plus dynamique au second semestre en comparaison du premier semestre. Le groupe ajoute qu'il a pour objectifs 2020 une croissance organique de l'ordre de +6% ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'au moins 12,5%.

En termes d'objectifs financiers 2022, la société cible notamment un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros (incluant des acquisitions dans les services à forte valeur ajoutée) ainsi qu'un taux de marge d'Ebita d'environ 14,5%.

" Les activités core services & D.I.B.S., qui représentent près de 90 % de nos activités, n'ont jamais cessé de croître, même au plus fort de la crise où une partie de nos sites étaient fermés, notamment en Tunisie, en Inde et aux Philippines. Seule l'activité de gestion des demandes de visas de TLScontact s'est interrompue en raison des mesures de restriction des déplacements mises en place partout dans le monde " a déclaré Daniel Julien, son président-directeur général.

Communication - Publicité

