(CercleFinance.com) - Téléperformance grimpe vers 314,7E, le sommet d'un petit 'flag' 309/314-314,5E mais la tendance de fond demeure plutôt baissière avec un premier gros support vers 300E. Mais compte tenu des +62% pris depuis la mi-juin 2020, une consolidation vers 250E ne saurait être exclue à moyen terme.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.01%