Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : grimpe vers 277E Cercle Finance • 01/02/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Téléperformance grimpe vers 277E et revient au milieu du corridor 263/292E: une accélération vers la borne haute pourrait se dessiner en cas de franchissement d'une petite résistance située vers 282,5E.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.41%