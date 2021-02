Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : grimpe de +7% vers 294E, re-test des 294E ? Cercle Finance • 26/02/2021 à 13:54









(CercleFinance.com) - Téléperformance, dopé par ses résultats (+23,3% au 4ème trimestre, année record en 2020 et 2021 se présente bien), grimpe de +7% vers 294E, le titre se rapproche d'un re-test du récent zénith des 295E (clôture du 12/02) et des 297E (intraday) du 15 février. En cas de franchissement, la sortie de corridor 264/295E valide un nouvel objectif de 225E.

