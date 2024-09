Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: gare au test des 93,3E, rebond impératif information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - La situation devient délicate pour Teleperformance qui enchaine les déconvenue: après l'enfoncement fin août du plancher des 100,5E, le titre menace directement les ultimes paliers de soutien qui se situent à 94,34 puis 93,3E (plancher du 14 juin dernier).

Le risque sous les 93E serait d'aller rechercher l'ex-support des 85,5E du 30 avril.









Valeurs associées TELEPERFORMANCE 93,72 EUR Euronext Paris -5,20%