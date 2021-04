Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : 'gap' au-dessus de 323E, se hisse vers 330E Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:15









(CercleFinance.com) - Téléperformance ouvre un 'gap' au-dessus de 322,9E et se hisse vers 330E, nouveau record absolu (provisoire). Parti de 274E le 25 février, la hausse devient parabolique : la dernière oscillation entre 263 et 296E induisait un objectif de 330E, donc au-delà de cette limite, il n'y a plus ni résistance, ni repère.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.40%