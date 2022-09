Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : franche cassure des 278E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Téléperformance valide la franche cassure du support des 278E du 21 juin et 1er septembre : le prochain support devrait coïncider avec l'ex-zénith des 246E du 19février 2020 puis le comblement du 'gap' des 239,2E du 29/07/2020





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -4.69%