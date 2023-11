Teleperformance finalise l'acquisition de Majorel

Le géant mondial des centres d'appel Teleperformance a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de la société luxembourgeoise Majorel pour 3 milliards d'euros, "en avance d'un mois" par rapport au calendrier initial défini lors de l'annonce de l'opération en avril dernier.

Le centre de Téléperformance, au site Charguia, à Tunis, le 26 février 2004. ( AFP / )

A l'issue de cette opération, Teleperformance ressort "renforcé" avec environ 500.000 collaborateurs "présents partout dans le monde" et un chiffre d'affaires "de plus de 10 milliards d'euros", selon les données agrégées et estimées des deux sociétés.

Alors que les clients de Teleperformance sont surtout américains, cette acquisition lui permet "de renforcer notamment sa présence en Europe, comme en France et en Allemagne où le groupe est relativement peu présent, dans de nombreux secteurs à fort potentiel de croissance tels que les réseaux sociaux, l'industrie du luxe, l'automobile et l'univers du voyage, et sur des expertises à forte valeur ajoutée", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Teleperformance, qui détiendra au moins 95% du capital et des droits de vote de Majorel, a confirmé vouloir procéder à son retrait de la cote à la Bourse d'Amsterdam début décembre.

Société spécialisée dans l'expérience client et les services d'externalisation des processus métiers, Majorel compte plus de 82.000 collaborateurs dans 45 pays. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,08 milliards d'euros en 2022.

Concernant les résultats du troisième trimestre 2023, Teleperformance a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,3% en données publiées, à 1,989 milliard d'euros.

Le groupe a confirmé viser pour 2023 un objectif de marge d'EBITDA "d'environ" 16%.