Teleperformance : finalise l'acquisition de Heath Advocate

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Heath Advocate, un acteur majeur aux Etats-Unis des services aux entreprises en solutions digitales intégrées dans le domaine de la gestion de la santé des consommateurs. L'opération a obtenu l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Health Advocate sera intégré dans le périmètre de consolidation de Teleperformance à compter du 30 juin 2021.

