Teleperformance: fait mieux que redouté, le titre bondit

(CercleFinance.com) - L'action Teleperformance affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi matin, les investisseurs saluant la publication d'un chiffre d'affaires moins pire que prévu au titre du premier trimestre.



Vers 10h45, le titre du spécialiste de l'externalisation de l'expérience client s'octroie plus de 10%, alors que le SBF 120 recule de 0,8%.



Teleperformance avait annoncé mardi soir, avant la journée fériée du 1er mai, un chiffre d'affaires de 2,54 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance de 26,7% en données publiées et en petite hausse de 0,9% en pro forma.



C'est un peu mieux que les prévisions établies par les analystes, qui redoutaient une activité en baisse sur les trois premiers mois de l'année.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent 'un premier trimestre rassurant et une base de comparaison plus favorable pour le reste de l'année'.



Le groupe a effectivement confirmé ses objectifs pour 2024, avec un second semestre attendu plus dynamique.



Sur l'ensemble de l'année, il vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires pro forma comprise entre 2% et 4%, accompagnée d'une hausse comprise entre 10 et 20 points de base de sa marge d'Ebita récurrent, là encore sur une base 'pro forma'.



'Nous considérons ces performances légèrement meilleurs que prévu au 1er trimestre, tout comme la confirmation des objectifs annuels, comme un premier pas encourageant dans l'optique d'un redressement graduel et d'une accélération de la croissance', commentent les analystes de Stifel.



'Nous reconnaissons cependant qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions à ce stade et attendons une confirmation au cours des trimestres à venir', conclut le bureau d'études.





