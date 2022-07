Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: entrée dans l'indice Vérité40 information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir rejoint l'indice Vérité40, le 16 juin, indice qui rassemble les plus grandes entreprises françaises cotées à Paris engagées dans la réduction des émissions de carbone, notamment celles capables de 'payer leur facture carbone'.



Le Score Carbone calculé par le cabinet Axylia évalue sur une échelle allant de A à F la capacité d'une entreprise à s'acquitter de sa 'facture carbone', qui comprend l'ensemble des émissions de CO2 de l'entreprise (Scopes 1, 2 et 3), qui sont converties en euros.



Teleperformance obtient le Score Carbone de A, la meilleure notation possible. Le groupe de centres de contact rappelle avoir pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040, soit dix ans d'avance par rapport à l'Accord de Paris.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.38%