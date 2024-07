Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: en tête du CAC, Berenberg voit du mieux information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - L'action Teleperformance s'inscrit en tête des hausses de l'indice CAC 40 mercredi midi à la Bourse de Paris alors que le courtier Berenberg dit tabler sur un avenir meilleur pour le spécialiste de l'externalisation de la relation client.



Le broker - qui réitère sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 215 euros sur le titre - note que le cours de Bourse du groupe français continue de pâtir des inquiétudes liées à l'émergence de l'IA générative sur son activité.



Pourtant, fait-il valoir, une étude qu'il a conduite au sein du secteur est arrivée à des conclusions favorables concernant Teleperformance, laissant entrevoir selon lui une revalorisation du titre.



'Nous espérons que cela va permettre aux investisseurs de se sentir plus rassurés concernant la trajectoire de croissance favorable de l'entreprise sur le long terme', conclut-il.



A la mi-journée, l'action Teleperformance gagne 2,6% tandis que le CAC 40 avance de 0,7%, même si le titre accuse encore un repli de 18% depuis le début de l'année.





