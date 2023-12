Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: en queue de peloton du CAC40 en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - Après avoir essuyé déjà l'une des pires performances du CAC40 en 2022, Teleperformance récidive sur l'année qui s'achève, avec un plongeon de près de 40% à ce stade, plongeon lié en grande partie à ses chutes des 26 avril (-14%) et 27 juillet (-16,9%) derniers.



Pour rappel, le groupe de services d'externalisation de l'expérience client avait fait part en avril d'une révision de ses objectifs annuels de croissance, ainsi que du projet de rachat de son concurrent Majorel, acquisition qui a été réalisée cet automne.



L'avertissement d'avril sur son CA a été suivi d'un autre trois mois plus tard. Lors de son dernier point d'activité en novembre, Teleperformance indiquait viser en 2023 une croissance organique d'environ 6%, hors impact des changes dans les pays en hyperinflation.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.07%