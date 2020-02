Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : en hausse, porté par un analyste Cercle Finance • 03/02/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre Teleperformance avance aujourd'hui de +2%, porté par l'analyste Morgan Stanley qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci. Le broker, qui confirme sa recommandation 'surpondérer', passe en effet de 235 à 250 euros. 'La diffusion en ligne d'informations fausses ou nuisibles crée des difficultés pour les plateformes, les consommateurs et les régulateurs. Les entreprises de services aux entreprises proposent des solutions pour gérer le volume et la réputation', rappelle le broker.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.47%