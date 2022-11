Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: en discussion avec UNI Global Union information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 09:28









(CercleFinance.com) - Le groupe de centres de contact Teleperformance annonce être entré en discussion avec UNI Global Union, une fédération syndicale mondiale représentant les salariés dans les activités de services dans 150 pays.



Les deux parties collaborent activement pour parvenir rapidement à un accord mutuel global dans le domaine des droits du travail. L'accord encadrerait les relations entre Teleperformance et UNI Global Union dans le monde entier.





