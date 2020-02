Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : en baisse, mais un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 24/02/2020 à 15:54









(CercleFinance.com) - Le titre Téléperformance recule de -3,3% ce lundi, comme l'ensemble de la Bourse de Paris, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant 'un bon degré de confiance sur la croissance de 2020'. 'Le groupe Téléperformance démontre une fois de plus sa capacité à enregistrer une forte croissance avec une poursuite de l'amélioration de la profitabilité. Une acquisition viendrait accélérer la progression des résultats permettant de relativiser des multiples de valorisation relativement élevés (VE/ROC 2020e : 20x) mais justifiés à nos yeux par le profil de croissance', indique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 250 euros, pour un potentiel de hausse de +4%.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -2.58%