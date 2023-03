Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: en avance sur un objectif climatique information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Le groupe de centres de contact Teleperformance annonce avoir déjà atteint son objectif 2026 de réduction de 49% de ses émissions de CO2 par employé équivalent temps plein par rapport à 2019, dont des baisses de 15% en 2021 et de 9% en 2022.



Il explique que cette performance repose notamment sur Teleperformance Cloud Campus, son modèle de télétravail multilingue sans limites de frontière. Ses autres actions en faveur de l'environnement sont exposées dans son rapport intégré 2022.



Teleperformance fixera de nouveaux objectifs dans le courant de l'année. Il s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit dix ans avant l'échéance fixée par l'Accord de Paris sur le climat.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.91%