Teleperformance: dividende et nominations approuvés en AG

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que son assemblée générale mixte, réunie le 13 avril, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires, dont le dividende proposé de 3,85 euros par action.



Le groupe de centres de contacts précise que ce dividende, en hausse de 16,7% par rapport à celui de l'année précédente, sera mis en paiement le 25 avril prochain, le détachement du coupon devant intervenir le 21 avril.



Les actionnaires ont aussi renouvelé les mandats d'administrateurs de Christobel Selecky, Angela Maria Sierra-Morena et Jean Guez, et nommé Varun Bery et Bhupender Singh en qualité de nouveaux administrateurs.





