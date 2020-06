Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 29/06/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Teleperformance indique que son assemblée générale mixte, réunie à huis clos le 26 juin, a approuvé notamment le dividende proposé de 2,40 euros par action. Le détachement du coupon interviendra le 2 juillet et la mise en paiement le 6 juillet prochain. Les actionnaires ont aussi renouvelé cinq mandats d'administrateurs (Christobel Selecky, Angela Maria Sierra Moreno, Bernard Canetti, Philippe Dominati et Jean Guez), permettant de maintenir au conseil la représentation équilibrée des hommes et des femmes.

