Teleperformance : distingué pour son engagement ESG

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu récemment le prix Enlightened Growth Leadership de la part de l'institut indépendant à but non lucratif Frost & Sullivan, reconnaissant le groupe pour son engagement sur les sujets ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'institut a notamment salué sa capacité à lever 60 millions de dollars de fonds pour répondre aux besoins des enfants, tenir son engagement de neutralité carbone d'ici 2040, répondre aux enjeux liés à la crise sanitaire et réduire les inégalités entre les sexes.

