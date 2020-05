Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : distingué pour sa plateforme en Grèce Cercle Finance • 05/05/2020 à 09:30









(CercleFinance.com) - Téléperformance annonce que sa plateforme multilingue en Grèce, comptant plus de 8.500 collaborateurs répartis sur huit sites, a reçu le prix Great Place to Work (GPTW) pour la troisième année consécutive, sur la base d'une enquête auprès des employés. Le groupe de centres de contact emploie en Grèce des collaborateurs de 101 nationalités différentes, qui répondent aux questions des clients dans plus de 36 langues et dialectes en Europe continentale, au Moyen-Orient et en Afrique.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.28%