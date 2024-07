Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: distingué pour le rachat de Majorel information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu le 27 juin le prix de la meilleure opération financière 2023 décerné par le Club des Trente, qui rassemble depuis 1973 les directeurs financiers des grands groupes français, pour l'acquisition de Majorel finalisée en novembre 2023.



Ce rachat pour trois milliards d'euros a permis au groupe de centres de contact, de renforcer sa présence en Europe dans de nombreux secteurs à fort potentiel de croissance et sur des expertises à forte valeur ajoutée, ainsi que son exposition aux clients européens.



Les critères de sélection du Club des Trente ont été l'innovation, la création de valeur, la compatibilité avec la stratégie de l'entreprise, la qualité d'exécution et l'impact sur l'environnement social et économique de l'opération.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 107,05 EUR Euronext Paris 0,00%