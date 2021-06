Teleperformance : distingué pour l'intégration des réfugiés

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir été distingué pour son travail en matière d'intégration des réfugiés dans leurs nouvelles communautés d'accueil.

Lors d'une cérémonie virtuelle de remise de prix qui s'est tenue à New York dans le cadre de la Refugee Week 2021, Teleperformance a reçu la distinction 'Outstanding Leadership in Integrating Refugees into the Workforce' pour avoir embauché plus de 2 000 réfugiés vénézuéliens en Colombie.

La toute première remise des prix 'Business for Refugees', organisée par l'organisme à but non lucratif Tent Partnership for Refugees (Tent), a récompensé les entreprises ayant déployé des efforts exceptionnels pour venir en aide aux réfugiés partout dans le monde.