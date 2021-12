Teleperformance : distingué par GPTW en Chine

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu, pour la quatrième année consécutive, le prix Best Workplaces in Greater China de l'institut Great Place to Work (GPTW), après un audit indépendant de l'environnement de travail et une enquête auprès des collaborateurs.

Seulement 38 entreprises en Chine ont obtenu cette certification GPTW 2021. Teleperformance en Chine emploie des collaborateurs en télétravail ainsi que dans six campus et sites clients, implantés à Pékin, Xi'an, Nanning, Kunming, Foshan et Shanghai.