Teleperformance: distingué par Gartner en BPO

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir été reconnu par Gartner comme un des leaders du marché Customer Service BPO (Business Process Outsourcing ou gestion externalisée des processus métiers) dans son rapport annuel 2022 Magic Quadrant.



Le spécialiste français de la gestion externalisée de l'expérience client explique avoir été distingué par le cabinet d'études américain 'pour sa capacité d'exécution et sa vision stratégique'.



Le Gartner Magic Quadrant permet de 's'informer rapidement sur l'environnement concurrentiel du marché et la capacité des acteurs à répondre aux attentes actuelles et futures des consommateurs', selon le PDG de Teleperformance, Daniel Julien.





