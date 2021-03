Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : distingué lors des ECCCSA 2020 Cercle Finance • 26/03/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que ses opérations en Europe ont remporté 11 médailles à l'occasion des European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSA) du 16 mars dernier, ayant ainsi reçu trois médailles en or, cinq en argent et trois en bronze. Ses activités au Danemark, en Espagne, en France, en Grèce, au Portugal, en Roumanie et en Russie ont été récompensées dans les catégories 'Innovation et technologie', 'Efficacité opérationnelle', 'Équipe', 'Expérience collaborateur' et 'Centres de contacts'. Les prix ECCCSA récompensent les entreprises spécialisées dans la gestion de l'expérience client en Europe pour leurs pratiques en matière de valorisation du capital humain, d'innovation et d'efficacité opérationnelle.

