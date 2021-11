Teleperformance : distingué dans un palmarès ESG français

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir été classé en 10ème position des entreprises les plus responsables de France, en deuxième place sur les aspects sociaux, et en première place sur son secteur, selon le palmarès dressé par Le Point et l'institut Statista.

Pour élaborer ce palmarès, Statista a analysé 2.000 entreprises françaises de plus de 500 salariés sur des critères ESG (environnement, social et gouvernance), en s'appuyant sur 27 critères objectifs par entreprise et un sondage auprès de 5.000 personnes.

'Cette reconnaissance reflète les engagements forts de Teleperformance en matière de RSE, et notamment les efforts continus déployés autour du bien-être de ses employés et la promotion de la diversité et de l'inclusion', commente le groupe.