Teleperformance : dinstingué par le programme Best Employers

(CercleFinance.com) - Teperformance annonce avoir été désigné '2019 Kincentric Best Employers' pour la Chine, l'Inde, le Maroc et la Tunisie. La certification a également été décernée à sa filiale TLScontact pour ses activités en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 'Teleperformance se démarque grâce à l'engagement de ses collaborateurs, son organisation réactive, son leadership motivant et l'attention portée à ses talents', explique Ken Oehler, Global Culture and Engagement practice leader chez Kincentric.

