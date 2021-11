Teleperformance : des analystes confirment leurs opinions

(CercleFinance.com) - Teleperformance a publié un chiffre d'affaires de 1755 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 20,8 % en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 31 % en données comparables, à 5186 ME.

Le groupe a relevé ses objectifs annuels de croissance du CA et de marge pour l'exercice 2021 et cible une croissance annuelle du CA supérieure ou égale à + 20 % à données comparables (contre +18 % précédemment), ainsi qu'un taux de d'EBITA courant sur chiffre d'affaires d'environ 15 % (contre 14,5 % précédemment).

UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Teleperformance ainsi que son objectif de cours de 415 euros, impliquant un potentiel de hausse de 12% pour le titre, après une publication trimestrielle qui 'offre plus de preuves du modèle gagnant'.

'La croissance organique du troisième trimestre a légèrement dépassé un consensus exigeant, rassurant sur la dynamique sous-jacente alors que les contrats Covid ponctuels s'estompent et que les bases de comparaisons se durcissent', souligne le broker.

Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 443 à 448 euros, après le point d'activité marqué par 'une très forte croissance organique et des objectifs 2021 relevés'.

'Au final, le groupe démontre une fois de plus une excellente croissance organique portée par la digitalisation de l'économie et la valeur ajoutée de l'offre', pointe l'analyste, qui remonte ses estimations de BPA de 2,6% en 2021 et de 1% pour 2022.

'De nouvelles opérations de croissance externe sont possibles pour renforcer l'expertise du groupe notamment vers les services spécialisés et les solutions digitales intégrées', souligne par ailleurs l'analyste en charge du dossier.