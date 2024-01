Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: départ de l'ex-DG de Majorel en mai information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de Majorel, quittera le groupe en mai 2024 'dans le cadre du meilleur accord mutuel'. Jusqu'à son départ, il participera au processus d'intégration de Majorel au sein de Teleperformance.



'Sa participation clef au processus d'intégration à ce jour renforce notre potentiel de croissance future et notre plan de synergie, que nous confirmons dans le haut de fourchette de l'objectif initial', salue le PDG Daniel Julien.



Le groupe de centres de contacts confirme également que Moulay Hafid Elalamy (ancien actionnaire de référence de Majorel) rejoindra le conseil d'administration le 6 mars, à la suite de sa cooptation en remplacement de Bernard Canetti.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -3.74%