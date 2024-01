Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : décollage vertical, au-delà de 136E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:24









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance vigoureuse (+2,5%), Teleperformance amorce un décollage à la verticale, au-delà de 136E, retraçant la même résistance des 136,05E testée les 17 novembre et 21 décembre 2023.

En cas de franchissement, le titre pourrait s'en aller rechercher l'ex-support des 139E du 6 juin puis la base du 'gap' du 27/07/2023 à 145E 31 mai et 8 juin 2023





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +7.03%