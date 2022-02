Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: convention d'achat d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que sa filiale américaine a conclu le 24 février avec Goldman Sachs International une convention visant à permettre la mise en oeuvre du plan d'intéressement à long terme mis en place en juin 2019 par la filiale.



Aux termes de la convention, Goldman Sachs International, prestataire de services d'investissement indépendant, achètera au nom et pour le compte de la filiale, 58.333 actions Teleperformance avant le 13 mai, à un prix maximum qui ne pourra excéder 380 euros.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris 0.00%