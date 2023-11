Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: confirme ses objectifs financiers 2023 information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 1989 ME au titre du 3e trimestre, en recul de 3,3% à données publiées par rapport à la même période un an plus tôt. Toutefois, à données comparables, le CA progresse de +3,1% et même de +4% à données comparables hors contrats Covid.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA atteint 5949 ME, soit -0,9% à données publiées, +2,5% à données comparables et +6% à données comparables et hors contrats Covid.



Le groupe fait savoir que sa dynamique repose notamment sur la croissance de ses activités en Europe et en Inde ainsi que sur les services spécialisés. Il met aussi en avant un portefeuille clients diversifié avec une bonne dynamique des secteurs des médias sociaux, de la modération de contenu, des services financiers et de la santé.



Dans ce contexte, Teleperformance confirme ses objectifs pour l'exercice 2023, soit une croissance organique d'environ + 6 % (hors impact de la volatilité des changes dans les pays en hyperinflation) et un objectif de marge d'EBITA de 16 %.



Le groupe évoque enfin un retour aux actionnaires de l'ordre de 600 millions d'euros d'ici la fin d'année 2023, incluant rachats d'actions et dividendes versés.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -3.15%