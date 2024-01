Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: certifié Verego SRS à l'échelle du groupe information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) à l'échelle du groupe pour la 10ème année consécutive, avec des scores dans chacun des cinq domaines évalués encore une fois parmi les plus élevés du secteur.



La certification a été obtenue à l'issue de six mois d'évaluation de ses activités sur 26 sites dans le monde, après l'examen de plus de 100 documents, une enquête auprès de collaborateurs, ainsi qu'un audit de l'alignement des sites sur les pratiques RSE du groupe.



Le groupe de centres de contact revendique notamment une 'amélioration continue et significative de la responsabilité et des performances de la chaîne d'approvisionnement, et un engagement en faveur de la protection de l'habitat'.





