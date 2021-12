Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : certifié pour la protection des données information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir obtenu la certification mondiale ISO/IEC 27701 - Système de management de la protection de la vie privée de BSI, organisme de normalisation pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits, services et systèmes. L'ISO/IEC 27701 est une extension de normes internationales relatives à la protection des données qui permet d'assurer la conformité des entreprises avec notamment le RGPD de l'Union européenne et le California Consumer Privacy Act (CCPA). Le groupe spécialisé dans l'externalisation de l'expérience client précise que cette nouvelle certification couvre ses activités en Amérique du Nord, en Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) ainsi qu'en Asie-Pacifique.

