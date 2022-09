Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: certifié par GPW dans 64 pays information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce qu'un nombre record de 64 pays ont été certifiés 'employeurs de premier plan' par l'institut Great Place to Work (GPW), soit quatre de plus qu'en 2021, certification couvrant ainsi plus de 97% des 420.000 collaborateurs du groupe.



'Cette certification mondiale récompense les meilleures pratiques des grandes entreprises dans le domaine de la gestion du capital humain. Elle repose sur des normes très strictes en matière de bien-être des employés dans tous les secteurs d'activité', explique-t-il.



Plus de 200.000 collaborateurs de Teleperformance ont participé à l'évaluation du groupe de centres de contact dans plusieurs domaines : équité, crédibilité, fierté, respect, innovation, intégrité, dirigeants et soutien.





