Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : certifié 'Great Place to Work' en Indonésie Cercle Finance • 14/01/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui avoir reçu pour la toute première fois la certification Great Place to Work (GPTW) en Indonésie, à l'issue d'un audit indépendant complet et d'une enquête réalisée auprès des collaborateurs par l'institut GPTW. Cette certification repose notamment sur les scores obtenus dans divers domaines d'évaluation, comme la confiance générale dans l'entreprise, l'équité, le respect ou encore la fierté ressentie par les employés. Les collaborateurs de Teleperformance en Indonésie travaillent aussi bien depuis leur domicile que sur l'un des six campus situés à Jakarta, Semarang et Yogyakarta, précise l'entreprise. 'Cette certification revêt une importance toute particulière en cette période de crise sanitaire, qui présente des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier', a réagi Teleperformance.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.82%