Teleperformance: certifié diversité et inclusion en Colombie

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu en Colombie la certification de gestion de la diversité et de l'inclusion de la part de l'AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), sur la base de la norme internationale ISO 30415.



Le groupe français de centre de contact devient ainsi la première entreprise à recevoir en Amérique latine cette certification, qui 'renforce sa position de leader en matière d'environnements de travail innovants, où chaque voix est valorisée et respectée'.



Il affirme avoir 'recruté, entre autres, des jeunes, des personnes LGTBIQ+, des travailleurs migrants, des mères de famille nombreuse, des personnes handicapées, des groupes ethniques variés et notamment originaires d'Afrique, créant ainsi plus de 19.000 emplois'.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.49%