Teleperformance : certification Verego SRS reconduite

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu, pour la sixième année consécutive, la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) pour l'ensemble de ses centres, avec des notes attribuées qui sont, en moyenne, les meilleures du secteur. 'La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leur stratégie et de leurs pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement', précise le groupe de centres de contact.

